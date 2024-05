Chirurdzy rozpoczęli pracę z drugim w Szczecinie robotem da Vinci [ZDJĘCIA]

Fot. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony Fot. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony Fot. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony Fot. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony

Chirurdzy ze Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Arkońskiej w Szczecinie wykonali pierwszą operację z użyciem robota da Vinci.

Wcześniej z operacji robotycznych korzystali jedynie urolodzy. Pierwszym pacjentem jest 85-letni mężczyzna cierpiący na raka jelita grubego. W ciągu pięciu dni po operacji opuścił już szpital i czuje się dobrze.



Chirurgia robotyczna daje zupełnie nowe możliwości - mówi lekarz Paweł Szakoła, specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej.



- Nie jesteśmy przy pacjencie, tylko jesteśmy w konsoli. Ona daje nam takie wyłączenie kontaktu ze światem zewnętrznym. Po pierwszych zabiegach to mogę stwierdzić, że jest to zupełnie dla nas coś nowego, coś co daje ogromne możliwości i nie przekłada się na wcześniejsze rodzaje zabiegów - mówi Szakoła.



Dla pacjentów tego rodzaju operacje oznaczają poprawę bezpieczeństwa, mniejszą utratę krwi i szybszy powrót do sprawności. W województwie zachodniopomorskim są na razie dwa roboty da Vinci.