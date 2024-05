Zamknięciu dwóch wiaduktów w Stargardzie powiedzieli stanowcze "nie"

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Nie ma zgody samorządów miasta i powiatu stargardzkiego na jednoczesne zamknięcie dwóch wiaduktów przy ulicy Bogusława i Pierwszej Brygady w Stargardzie.

Podczas wspólnej sesji za odrzuceniem propozycji PKP PLK i Grupy Trakcja głosowali jednogłośnie wszyscy radni powiatowi. Negatywne stanowisko, przy jednym głosie wstrzymującym się, zajęła też Rada Miejska. Odrzucono tym samym zgłoszony przez kolejarzy pomysł zamknięcia oby wiaduktów, co miało przyspieszyć zakończenie mocno już opóźnionej przebudowy węzła i stacji w Stargardzie.



Zastępca komendanta powiatowego policji Michał Jaskólski apelował wprost do radnych o odrzucenie pomysłów zaproponowanych przez kolej.



- Zamknięcie dwóch wiaduktów na raz, w ocenie policji spowoduje utrudniony dojazd na interwencję w przypadku konieczności ratowania życia. Tak samo dla policji, straży pożarnej czy pogotowia. Nie wszystkie drogi będą mogły prowadzić obwodnicą stargardzką - mówi Jaskólski.



Dyrektor Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK Piotr Brus przyznawał, że o decyzji radnych przesądziło stanowisko służb.



- Odkładamy, jak gdyby zamykanie jednocześnie dwóch wiaduktów. Realny termin zakończenia inwestycji, w zakresie braku zgody na zamknięcie, jednocześnie dwóch wiaduktów, to jest połowa roku 2025 - mówi Brus.



Kolej zapowiada, że wiadukt nad ulicą Wyszyńskiego zostanie otwarty w połowie czerwca. Po udrożnieniu ruchu w centrum zaplanowano zamkniecie już tylko jednego wiaduktu - tym razem przy Pierwszej Brygady.