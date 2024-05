Były prezes Azotów odmówił zeznań ws. afery wizowej

Tomasz Hinc. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin]

Były prezes Grupy Azoty Tomasz Hinc odmówił składania zeznań przed sejmową komisją śledczą do spraw afery wizowej.

Powołał się przy tym na konieczność zachowania tajemnicy ustawowo chronionej. Komisja zapowiada ponowne przesłuchanie świadka.



Posłowie chcieli pytać Tomasza Hinca o kwestię legalizacji pobytu cudzoziemców, zatrudnianych przy budowie inwestycji spółki - Polimery Police. Tomasz Hinc mówił, że jest gotowy do zeznań, ale po zwolnieniu go z tajemnicy.



"Proszę mnie zwolnić z tajemnicy i umożliwić przekazywanie informacji, wówczas z państwem będę bardzo chętnie rozmawiał na tym lub na następnym posiedzeniu, jeśli takie zwolnienie uzyskam. Jeśli państwo chcą rozmawiać ze mną w trybie tajnym, jestem gotowy" - zapewniał Tomasz Hinc.



Były prezes Grupy Azoty zostanie ponownie wezwany przed komisję. Kolejne przesłuchanie ma odbyć się 4 czerwca o 14:00. "Widzę, że świadek przyszedł z intencją, z pełnomocnikiem, że dziś nam nic nie powie. Nie będę tego przedłużał. To przesłuchanie zostanie na tym etapie zakończone. Jednocześnie wystąpię do prezesa Grupy Azoty o zwolnienie świadka z tajemnicy przedsiębiorstwa. Świadek dziś wyrabia swoją publiczną wiarygodność, jest mi bardzo przykro. Był pan wojewodą, był pan urzędnikiem państwowym" - zwracał się do Tomasza Hinca przewodniczący gremium, poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba.



Wcześniej komisja podjęła decyzję o wyłączeniu ze swojego składu posła Prawa i Sprawiedliwości Zbigniewa Boguckiego. Posłowie koalicji argumentowali, że jako wojewoda zachodniopomorski Bogucki wydawał zezwolenia na pracę i w sprawie Azotów ma konflikt interesów. Polityk PiS odrzucał te zarzuty, podkreślając, że jego działania były zgodne z prawem, a wydawanie zezwoleń na pracę wynikało z potrzeb rynku.