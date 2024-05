Po tym wpisie młodego kibica Pogoni jest o nim głośno [WIDEO, ZDJĘCIA]

"Kiedy Patryk jest na meczu, to Pogoń wygrywa" - mówi Małgorzata Świerzko, mama chłopca i wiceprezes Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa Iskierka.

Patryk w swoim "kibicowskim CV" ma także wspólne wyjście na murawę z kapitanem Dumy Pomorza, Kamilem Grosickim. To w ramach akcji "Stadiony bez barier".





Patryk ma 9 lat, urodził się Zespołem Downa, a na mecze Pogoni Szczecin chodzi już 4 lata. Ostatnio zrobiło się o nim głośno za sprawą posta w mediach społecznościowych, gdzie po ostatnim ligowym meczu pozował do zdjęć razem z kibicami Górnika Zabrze.- Mąż z Patrykiem poszedł pogratulować grupie kibiców Górnika fajnej oprawy. Kibice, widząc takiego małego i zapalonego kibica, fajnie i otwarcie podeszli do jego pasji i jeden z nich dał w prezencie Patrykowi swój szalik. Patryk od kilku dni nie rozstaje się z tym gadżetem. Chodzi i śpi z nim - opowiada mama Patryka i dodaje, że chłopiec uwielbia chodzić na mecze, a na trybunach czuje się fantastycznie.- Kibice coraz fajniej i coraz bardziej otwarcie podchodzą również do osób, którym czegoś potrzeba do pełni zdrowia, a mimo to chcą razem ze wszystkimi kibicować i uczestniczyć w życiu sportowym Szczecina. Mają swoich idoli i swoje serce w kolorach granatowo-bordowych - dodaje mama Patryka.