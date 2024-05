Terapeuci: współcześnie dzieci są bardzo samotne [ZDJĘCIA]

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Żeby budować relacje, trzeba dobrze żyć z samym sobą. Dziś w Morskim Centrum Nauki odbyła się konferencja, której celem była dyskusja o samotności, bliskości i relacjach rodzinnych.

Jak zaznacza terapeutka oraz dzisiejsza prelegentka Dorota Kościukiewicz-Markowska, trzeba znaleźć człowieka w człowieku, by relacje mogły kwitnąć.



- Jeśli nie mamy dobrej relacji z samym sobą, to nie możemy mieć takiej z innymi. Cały czas coś robimy, mamy przebodźcowane układy nerwowe, więc ciężko nam o relacje ze sobą - tłumaczy Kościukiewicz-Markowska.



Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Pełna Ciepła, która zajmuje się wspieraniem rozwoju dzieci. Katarzyna Rogoźnicka z fundacji zaznacza, że potrzeba dyskusji na temat samotności wyszła z inicjatywy podopiecznych.



- W ostatnim czasie zgłasza się do nas bardzo dużo osób, które mają pod opieką dzieci, swoje wnuki, siostrzeńców czy bratanków i jest duży problem. Jest dużo prób samobójczych, osamotnienia, pomimo tego, że te dzieciaki siedzą często w telefonach i wydawałoby się, że media społecznościowe dają namiastkę towarzystwa, to tak naprawdę jesteśmy bardzo samotni - podkreśla Rogoźnicka.



Jednym z działań fundacji jest pomoc w finansowaniu terapii dla dzieci oraz edukowanie dorosłych w zakresie zdrowia psychicznego