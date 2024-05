Profesor Jan Lubiński najwyżej notowanym polskim genetykiem

Profesor Jan Lubiński. Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Ogłoszono wyniki trzeciej edycji rankingu obejmującego zestawienie najlepszych naukowców świata w dziedzinie medycyny. Profesor Jan Lubiński z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie uznany został w 2024 roku za najlepszego polskiego genetyka w rankingu Research.com.

Na liście znalazło się 70 665 naukowców z całego świata, w tym zaledwie 21 z Polski. Wyniki podano na podstawie danych zebranych 21 listopada 2023 roku z serwisów Microsoft Academic Graph oraz Google Scholar. Przy ocenie uwzględniono wskaźniki bibliometryczne: indeks Hirscha, czyli liczbę cytowań i publikacji - powiedział profesor Lubiński.



- W podgrupie genetyków onkologów ta sytuacja się powtarza i my w tych rankingach idziemy cały czas w górę. W naszej codziennej pracy nie myślimy o żadnych rankingach. Tu chodzi o to, żeby zrobić coś wartościowego przede wszystkim dla pacjentów, dla nauki. Jeszcze poczekamy na wdrożone opracowania patentowe i będziemy jeszcze dużo, dużo wyżej w tej klasyfikacji, bo to jest już zupełnie unikatowa wartość, którą my tutaj wnosimy. I to dobrze jest, jak od czasu do czasu zrobi się rewizję tego, kto naprawdę wkłada najbardziej twórczy wysiłek. To jest bardzo ważne opisywać tę rzeczywistość jak najdokładniej, jak również sprawić oczywiście małą przyjemność tym ludziom, którzy są bezpośrednio związani z tą działalnością. Nie ukrywam, że nam jest przyjemnie. Mówię nam, bo ta sytuacja ze mną, jest efektem pracy dużych grup ludzi w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym i w naszej firmie Read-Gene S.A. - podsumował prof. Jan Lubiński.



Relacja Doroty Zamolskiej.