Nowa hala magazynowa powstanie w Świnoujściu

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Na terenie świnoujskiego mulnika powstanie hala magazynowa na żywność. Działająca dotychczas jadłodzielnia już nie wystarcza na potrzeby miasta.

Nowy obiekt ma nie tylko pomóc w przechowywaniu żywności, ale i spełniać dodatkowe funkcje.



- Jadłodzielnia w Świnoujściu prowadzona jest przez fundację Speak Up i to z inicjatywy jej członków dojdzie do budowy hali - mówi Kamil Janta-Lipiński, prezes fundacji. - Z roku na rok, przekazujemy coraz więcej żywności dla mieszkańców. Potrzebowaliśmy takiego miejsca. Powstanie hala, także kuchnia dla społecznego gotowania. Widzimy to trochę na zasadzie Koła Gospodyń Wiejskich, gdzie z tych towarów, które odbieramy na co dzień ze sklepów, będzie można przygotować posiłki, które potem wydamy dla potrzebujących.



Miejsce pod budowę hali magazynowej przydzieliło miasto, a fundusze na jej budowę, fundacja pozyskała z Agencji Restrukturyzacji Mienia Rolniczego. - Dzięki działaniu fundacji i też wsparciu już poprzedniego prezydenta Janusza Żmurkiewicza teren został przekazany pod zbudowanie magazynu żywnościowego. Dzięki też decyzji Rady Miasta, poprzedniej, teren został wydzierżawiony fundacji na cztery lata - dodaje Janta-Lipiński.



Koszt budowy i wyposażenia obiektu to 4 mln zł. Hala będzie miała około 500 metrów kwadratowych.