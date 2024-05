Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Ułatwienie dla podróżnych w Witkowie koło Stargardu. Pasażerowie pociągów korzystają już z drugiego przebudowanego peronu.

Wyższe, szersze i dłuższe platformy ułatwiają pasażerom wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Są one dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.



Posiadają pochylnie, antypoślizgową nawierzchnię wraz ze ścieżkami naprowadzającymi dla osób niewidomych i niedowidzących.



Na peronach zamontowane zostały nowe ławki. Wykonawca prowadzi prace wykończeniowe przy nowych wiatach. Będą one gotowe do końca czerwca.