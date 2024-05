Rozpoczął się remont zabytkowego kościoła na Świerczewie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

XVII-wieczny kościół św. Katarzyny na szczecińskim Świerczewie przechodzi remont.

W 2019 roku doszło do kontroli, która wymusiła prace zabezpieczające na właścicielu obiektu, czyli Rejonowej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Szczecinie. Ostateczna decyzja zapadła w roku 2021.



Spółdzielnia rozpoczęła remont - tłumaczy miejski konserwator zabytków Michał Dębowski.



- Właściciel przystąpił do prac zabezpieczających. Są one dosyć skomplikowane, bo i też dotyczą więźby dachowej, która jest zachowana dosyć złym stanie technicznym, stropów, wypełnień, ścian szczytowych. Natomiast mam nadzieję, że te prace zostaną wykonane solidnie, w pełnym zakresie. Też jest przewidziane przywrócenie pierwotnego ceramicznego pokrycia dachu. Czyli to już nie będzie miało takich znamion tymczasowości, ale jednak będą trwałe te zabezpieczenia - mówi Dębowski.



Jak zaznacza zarząd Spółdzielni, prace postępują zgodnie z planem, choć nie określono jeszcze, jakie ma być przeznaczenie obiektu. Remont powinien zakończyć się w lipcu.



Pierwsze wzmianki o świątyni w tym miejscu pochodzą z pierwszej połowy XV w. Gotycka budowla swój obecny kształt osiągnęła w wieku XVII. Kościół dotrwał do naszych czasów, zachowały się między innymi średniowieczne cegły.