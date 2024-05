Eko-śmieciarka (i to jaka) w Kołobrzegu [WIDEO]

Bartosz Pluto-Prądziński z Miejskiego Zakładu Zieleni mówi, że nietypowa karoseria ma nie tylko wpływać na wizerunek spółki, ale również promować ekologię. Zdjęcia Przemysław Polanin. Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Nowa śmieciarka trafiła do Kołobrzegu - to jeden z 20 pojazdów, jakimi dysponuje miejscowa Zieleń Miejska. Jest wyjątkowa nie tylko z powodu napędu i funkcjonalności, ale również - wyglądu.

Zakup śmieciarki z napędem elektrycznym podyktowany był przepisami ustawy o elektromobilności. Koszt pojazdu to 2,8 mln zł. Za te pieniądze miejska spółka kupiła ekologiczny pojazd, który naładowany w pełni może pracować przez trzy dni. W planach będzie funkcjonował w centrum miasta i w dzielnicy uzdrowiskowej.



To, co wyróżnia jednak nową śmieciarkę od pozostałego taboru, to jej zdobienie. Została ona pomalowana przez znanego koszalińskiego artystę Tomasza "Cukina" Żuka, który umieścił na niej charakterystyczne miejskie obiekty, jak molo, ratusz, czy most portowy oraz hasło "Łączy nas środowisko".



Bartosz Pluto-Prądziński z Miejskiego Zakładu Zieleni mówi, że nietypowa karoseria ma nie tylko wpływać na wizerunek spółki, ale również promować ekologię.



- Z racji tego, że jest to pierwsza tego typu śmieciarka w naszej flocie zależało nam na tym, żeby się wyróżniała, żeby była naszą reklamą, żeby zwróciła uwagę na problem z segregacją odpadów, który występuje nie tylko u nas, żeby była naszą wizytówką - zaznaczył.



Śmieciarka musi jeszcze zostać zarejestrowana, by mogła wyruszyć na kołobrzeskie ulice. Ma to nastąpić w przyszłym tygodniu.