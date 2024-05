Ponad 80 lokali w Stargardzie będzie docieplonych

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Stargard szacuje, że jeszcze przed sezonem grzewczym dociepli ponad 80 lokali - to w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”.

Miasto otrzymało prawie 8 milionów złotych dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wymianę pieców i docieplenie elewacji w budynkach wielorodzinnych.



Do programu wstępnie wytypowano m.in. budynek przy Skarbowej 18. Jeden z mieszkańców - Benedykt Wnęk - ma nadzieję, że dofinansowanie przyspieszy docieplenie elewacji.



- Miejsca niektóre były tynkowane, a to wszystko z czasem odpada. Teraz nasz zarządca znalazł firmy, które mają przeprowadzić audyt. Będziemy próbować to ocieplić - mówi mieszkaniec.



Dofinansowanie umożliwi remonty w lokalach na większą skalę - mówi Martyna Ciach-Michalak, główny specjalista ds. dotacji i ochrony powietrza w Urzędzie Miejskim w Stargardzie.



- To jest pierwszy program, no tak duże pieniądze, przeznaczony dla właścicieli lokali oraz najemców lokali komunalnych, a także dla małych wspólnot, w których jest od 3 do 7 lokali - mówi Ciach-Michalak.



Miasto zakłada, że na początku czerwca zacznie formalnie już przyjmować wnioski do programu "Ciepłe Mieszkanie".