Sztuka na receptę, czyli przeciwdziałać stresowi i depresji [ZDJĘCIA]

Sztuka na receptę - taki projekt trwa w Szczecinie. Idea polega na tym, by osoby o słabszym samopoczuciu psychicznym, zmagające się z depresją, stresem czy lękiem uczestniczyły w regularnych, grupowych zajęciach artystycznych.

- Zapraszamy do udziału w różnego rodzaju warsztatach kreatywnych, takich jak tworzenie kosmetyków czy warsztaty z dekupażu. Robimy też wizyty studyjne. W tej edycji odbyliśmy dwie takie wizyty - jedną mieliśmy w Radiu Szczecin, a drugą w Morskim Centrum Nauki - wymieniała koordynatorka projektu, Magda Roman.





Po zakończonym warsztacie uczestnicy wypełniają ankiety i oceniają, czego się nauczyli i jak się z tym czują. Ada, Kosma, Debora i Alicja - uczestniczki, które gościliśmy w Radiu Szczecin - czuły się bardzo dobrze.- Dla mnie najfajniejsze zajęcia, to było tworzenie puzzli. - Moimi ulubionymi zajęciami były malowanie emocji. - Po tych zajęciach poczułam zmianę, że jestem pewniejsza siebie w sztuce, którą tworzę. - Szybko się wsiąka - mówiły.Program jest kierowany do młodzieży od 16 do 25 roku życia. Kolejny nabór do "Sztuki na receptę" ma być prowadzony we wrześniu - szczegóły na stronie Stowarzyszenia Media Dizajn