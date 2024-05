Arkonka zaprasza

Sezon kąpielowy na Arkonce zakończy się 1 września. Fot. Urząd Miasta Szczecin

Kąpielisko Arkonka otworzy się w Dzień Dziecka. Pierwszego czerwca "szczecińska Majorka" rozpocznie sezon kąpielowy.

I jest zmiana - mieszkańcy będą mogli kupić bilety w aplikacji na dowolny termin, a nie - jak do tej pory - tylko na trzy najbliższe dni. Wprowadzone zostały również elektroniczne karnety.



Ceny biletów pozostają bez zmian, tak samo jak godziny otwarcia.



Arkonka będzie czynna od poniedziałku do czwartku w godzinach 10-19, a od piątku do niedzieli do godziny 20.



W sierpniu we wszystkie dni tygodnia będzie czynna w godz. 10-19.



Sezon kąpielowy na Arkonce zakończy się 1 września.