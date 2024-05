Atrakcje w byłej pływalni: okręty, modele, kutry... [ZDJĘCIA]

Nowa wystawa znajduje się w centrum promenady. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Budynek po byłej pływalni miejskiej dostał drugie życie - w dawnej niecce, zamiast pływaków, pojawiły się - statki. Dziś oficjalnie otwarto wystawę statków na wodzie. Są tam nie tylko miniatury, ale i oryginalny rybacki kuter.

W budynku dawnego basenu poza modelami znajduje się także sterówka rybackiego kutra, obrazy w trójwymiarze i zanurzający się okręt podwodny.



- Od kilku lat myśleliśmy o takiej atrakcji w naszym mieście. Chcieliśmy zrobić interaktywne statki, chcieliśmy, żeby niektóre pływały - opowiada Karolina Rosiek-Zaręba - właścicielka wystawy.

- Większość to miniatury, ale jest jedna łódź, która ma oryginalny rozmiar - dopytywała reporterka Radia Szczecin.

- Tak jest - została uratowana przez nas, podobnie jak ten budynek, bo była przeznaczona do kasacji. Jest to łajba rybacka gotowa do wypłynięcia - przyznała Rosiek Zaręba.



