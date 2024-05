Sześć nowych karetek pogotowia [ZDJĘCIA]

źródło: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

Sześć nowych ambulansów trafiło do naszego regionu - karetki będą służyć w Międzyzdrojach, Nowogardzie, Czaplinku, Kamieniu Pomorskim, Chojnie i Szczecinie.

Samochody mają żółtą karoserię - to dostosowanie ich do nowych wytycznych Ministerstwa Zdrowia, według których od 2028 roku taki lakier mają mieć pojazdy ratownictwa.



Są wyposażone m.in. w nowoczesny sprzęt do intubacji, a także krzesełka ułatwiające transport pacjentów po schodach.



Mercedesy kosztowały 3 miliony 600 tysięcy złotych.