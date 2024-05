Przebudowa kwartału w centrum Szczecina. M.in. nowe mieszkania, żłobek, miejsca parkingowe [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Ponad 200 nowych miejsc parkingowych w centrum Szczecina, żłobek i dodatkowe mieszkania dla seniorów i osób niepełnosprawnych - trwają prace wykończeniowe w kwartale, który położony jest między al. Wojska Polskiego, ulicami Małkowskiego, Bogusława, Boh. Getta Warszawskiego oraz Królowej Jadwigi.

- Zaawansowanie budowy to ponad 80 procent - mówi Jakub Gwiaździński, kierownik budowy. - Pod nami jest garaż podziemny. Jest przewidziany na 262 miejsca parkingowe. Na górze garażu zagospodarowanie, które jest wynikiem konkursu architektonicznego. Alejki, przewidziana fontanna. Widownia, ogród dla seniorów. Mamy tu budynek, który będzie miał 36 mieszkań. Część z tych mieszkań jest przewidziana dla osób starszych i dla osób niepełnosprawnych. Mamy żłobek z funkcją placu zabaw, który będzie na dachu.



Przebudowę kwartału doceniła również Komisja Europejska. Jako jedyna polska inwestycja znalazła się w publikacji dotyczącej budownictwa społecznego - podkreśla Tomasz Klek, rzecznik miasta do spraw mieszkalnictwa. - Mówiono, że jest to wyjątkowa inwestycja, chociażby z tego względu, że uwzględniono dużo elementów, rozwiązań proekologicznych. Nie mówię tu o różnych funkcjach społecznych, które są. Śmiało można powiedzieć, że jest to pierwsza powojenna tak poważna inwestycja wewnątrz starej zabudowy Szczecina, która bardzo mocno zmienia wnętrze podwórza w śródmieściu miasta.



Wjazd do podziemnego parkingowca będzie od ulicy Małkowskiego. Inwestycję realizuje Szczecińskie TBS. Koszt to prawie 70 milionów złotych.