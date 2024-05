Ze Szczecina na igrzyska w Paryżu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Ponad 400 kilometrów - tyle będzie miał szczeciński akcent podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Kable o tej długości w Szczecinie na Prawobrzeżu produkuje firma Nexans.

Część z nich poleciała już do stolicy Francji. Zasilą wszystkie ważne wydarzenia podczas igrzysk z wyjątkiem tych, które odbędą się na stadionach.



- Czasu jest mało, a pracy sporo - podkreśla Magdalena Raczyńska z firmy Nexans. - Pierwsza wysyłka odbyła się w marcu. Pomysł projektu narodził się w lutym. Wygraliśmy przetarg w lutym. To szybka akcja i mamy trzy miesiące na wykonanie. Łączna liczba kilometrów to 475 km kabla. Do dziś wyjechały 44 pełne ciężarówki, każda o ciężarze około 24 ton.



To jest pierwsze wydarzenie takiego typu w Szczecinie - dodaje Raczyńska. - 475 km to kilka razy stąd nad morze i z powrotem. Dosyć pokaźna liczba kabli. One będą się znajdowały na każdych ulicach, uliczkach Paryża, gdzie odbędzie maraton i chód. Także w Wersalu i na Polach Marsowych, pod Wieżą Eiffla, bo tam będą zawody w judo, teakwondo, siatkówka plażowa, siatkówka 3x3, czyli wszystko poza stadionami.



Początek Igrzysk Olimpijskich w Paryżu - 26 lipca.