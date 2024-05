Dziś uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Dziś w Kościele Katolickim Boże Ciało, czyli uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Święto swoimi korzeniami sięga XIII wieku, choć w Polsce początki tego święta to lata 20. XIV wieku.

W swojej symbolice uroczystość nawiązuje do Ostatniej Wieczerzy Chrystusa oraz przeistoczenia chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa. Wierni uczestniczą w procesjach z Najświętszym Sakramentem - mówi ks. Grzegorz Medoń z parafii św. Stanisława Kostki w Szczecinie.- Procesja ma w założeniu dać możliwość publicznego wyznania wiary, być znakiem tego, że nie wstydzimy się Boga i że chcemy, aby nas prowadził - mówi Medoń.Do udziału w obchodach w śródmieściu Szczecina zaprasza ks. dr Andrzej Zaniewski, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej.- Wyjdźmy z naszych domów i pójdźmy za Jezusem eucharystycznym, by także on mógł nam pobłogosławić nasze mieszkania, domy, zagrody, by mógł pobłogosławić wszystkich mieszkańców naszej archidiecezji - mówi Zaniewski.Początek centralnych obchodów w Szczecinie o godzinie 9:00 w parafii św. Jana Chrzciciela.