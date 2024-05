Rozpoczynają się Archidiecezjalne Dni Młodych w Wolinie

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/Archiwum]

Msza święta, procesja, zwiedzanie Wolina, koncert, konferencja i integracja to wszystko w czwartek podczas Archidiecezjalnych Dni Młodych, które w południe rozpoczną się w Wolinie.

Hasło tegorocznego spotkania to: Ci, którzy pokładają nadzieję w Panu, pobiegną i nie będą zmęczeni”.



Spotkanie potrwa trzy dni - zapowiada ks. Marcin Miczkuła, koordynator Archidiecezjalnych Dni Młodych.



- I te trzy dni będą miały poszczególne tajemnice. Pierwszy dzień, czyli Boże Ciało, poświęcone eucharystii, rozpoczynamy od procesji eucharystycznej i wychodzimy na ulicę Wolina z najświętszym sakramentem. Będzie adoracja najświętszego sakramentu, wieczorem uwielbienie - mówi Miczkuła.



Te dni dla mnie to wspaniałe doświadczenie - przyznaje siostra Iza Jasińska, ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, kierownik świetlicy Caritas przy parafii św. Rodziny w Szczecinie.



- Dają mi takiego ducha młodego, że rzeczywiście ta młodzież jest, to jest duża radość dla mnie. Ta młodzież chce się modlić, chce być w kościele. To jest no coś pięknego, Dla mnie to jest takie świadectwo też bycia z nimi - mówi Jasińska.



W tym roku spotkanie odbywa się także pod znakiem obchodów jubileuszu 900-lecia Pomorskiej Misji Ewangelizacyjnej św. Ottona z Bambergu.