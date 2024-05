Centralne obchody Bożego Ciała w Bazylice Jana Chrzciciela [WIDEO, ZDJĘCIA]

W Kościele katolickim obchodzona jest Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, potocznie nazywana Bożym Ciałem. Jest to święto dziękczynne, wierni po wspólnej modlitwie udają się na procesję ulicami miasta.

W Szczecinie centralne obchody odbyły się w Bazylice Jana Chrzciciela przy ul. Bogurodzicy. Tam mszę odprawił biskup Zbigniew Zieliński.- Od tej otwartości na Chrystusa obecnego w Eucharystii zależy też oblicze współczesnego kościoła, bo każdy z nas to oblicze współtworzy. Tylu ilu chrześcijan, głęboko wierzący w obecność Chrystusa w swoim kościele, w Eucharystii, tylu niezwykłych, bezcennych apostołów Chrystusa w obecnym świecie - mówił Zieliński.To dzień radosny i pełen wdzięczności. Takimi słowami wierni kościoła katolickiego ze Szczecina podsumowali obchody Bożego Ciała.- To jest cała kwintesencja naszych obchodów Wielkiej Nocy. Pokazanie swojej wiary. To jest radość. To znaczy, że wiara ciągle jest. - Niesamowite po prostu, taka radość w sercu i w ogóle. - My świętujemy ogólnie Biały Tydzień. Dla dziecka Boże Ciało jest na pewno też spotkaniem z panem Jezusem. - Fajnie, czułem się jakby szczęśliwy, że już przyjąłem pana Jezusa do serca. - Manifestujemy swoją przynależność do Kościoła i szacunek dla najświętszego sakramentu - mówili wierni.Po mszy wierni procesją przeszli do Bazyliki Archikatedralnej przy ul. Wyszyńskiego.