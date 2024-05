Większa plaża w Trzebieży?

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Plaża Trzebieży zostanie poszerzona - zapowiedział to nowy burmistrz Polic Krystian Kowalewski. Dodał jednocześnie, że nie nastąpi to jednak szybko, gdyż teren ten należy do Urzędu Morskiego w Szczecinie.

Negocjacje w tej sprawie już się rozpoczęły. Według wstępnych informacji Urząd Morski w Szczecinie dał gminie Police zielone światło do dalszych prac.



- Jeśli wszystkie procedury zostaną spełnione, wówczas na plażę w Trzebieży trafi piasek pochodzący z falochronu zachodniego w Dziwnowie - zapowiedziała Ewa Wieczorek z Urzędu Morskiego w Szczecinie. - To nie jest pierwsza gmina, która ma taki pomysł, żeby w sezonie trochę poszerzyć plażę. W ubiegłym roku gmina Wolin była zainteresowana pobraniem tego piasku z okolic falochronu zachodniego w Dziwnowie i tak się stało. W tym roku jeżeli tylko Police wystąpią z pomysłem, żeby odłożyć piasek w Trzebieży, to nie widzimy przeszkód.



Z nowej, znacznie poszerzonej trzebieskiej plaży, turyści będą mogli korzystać najwcześniej w przyszłym sezonie letnim.