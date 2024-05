Na łyżwach w Szczecinie przez cały rok?

Miasta powyżej 200-300 tysięcy mieszkańców takie miejsca już posiadają. Chodzi o całoroczne lodowisko miejskie.

W internecie pojawiła się akcja zbierania podpisów pod petycją do Prezydenta Szczecina oraz Ministra Sportu i Turystyki. Według wstępnych planów, jest pięć lokalizacji na Lewobrzeżu, gdzie lodowisko mogłoby powstać. Do powstania lodowiska potrzebna jest współpraca, co podkreśla Aleksander Pluciński, przedstawiciel Stowarzyszenia na rzecz budowy całorocznego lodowiska miejskiego w Szczecinie.- Prosimy prezydenta i dwóch ministrów, którzy pochodzą ze Szczecina, starostę, radnych. Też nie jesteśmy na etapie tego, że mamy projekt. Pokazujemy projekt i wymuszamy na kimś lub próbujemy kogoś namówić, żeby go realizował. Mówimy: słuchajcie, usiądźmy, zróbmy coś, porozmawiajmy o tym. Jest jakiś problem i trzeba go rozwiązać - powiedział Pluciński.Pluciński dodaje, że koszt budowy patrząc na inne lodowiska, to około 25 milionów złotych.Opcji sfinansowania takiego projektu jest kilka.- Z doświadczeń innych lodowisk w Polsce widzimy, że mogą w to być zaangażowane środki z UE, z Planu Odbudowy, z Centralnego Ośrodka Sportu, jest też program dofinansowania budowy lodowisk prowadzony przez Ministra Sportu i Turystyki - dodaje Pluciński.Na okres wakacyjny, lodowisko mogłoby zamienić się w tor wrotkarski. Petycja jest w tym miejscu