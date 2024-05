Więcej miejsc noclegowych w regionie

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Więcej miejsc i obiektów noclegowych było w ubiegłym roku w Zachodniopomorskiem w porównaniu do 2022 roku - to najnowsze dane Urzędu Statystycznego w Szczecinie.

W ciągu roku więcej osób skorzystało też z turystycznych obiektów noclegowych - o 5 proc. w porównaniu do poprzedniego roku.



W końcu lipca w województwie działało 1421 turystycznych obiektów noclegowych - w ciągu roku przybyło ich 24. To głównie pokoje gościnne (31,2 proc.), ośrodki wczasowe (21,6 proc.), domki turystyczne (10,6 proc.) i hotele (9,7 proc.). Nieco ponad 37 proc. (37,1 proc.) to placówki całoroczne.



W końcu lipca 2023 r. w województwie było siedem hoteli pięciogwiazdkowych.