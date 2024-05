Kolejny dzień z deszczem i burzami

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Piątek to kolejny dzień z burzami w całym kraju. Mogą im towarzyszyć silny wiatr i ulewne opady deszczu.

Rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski powiedział, że te gwałtowniejsze zjawiska atmosferyczne prognozowane są głównie dla Polski zachodniej i południowej. Jego zdaniem najbardziej niebezpieczne będą opady i miejscami może spaść do 50 litrów wody na metr kwadratowy.



- Porywy wiatru do 75-80 kilometrów na godzinę, ale lokalnie mogą być jeszcze silniejsze. Dużym zagrożeniem może być także grad, o średnicy od dwóch do trzech centymetrów - stwierdził Grzegorz Walijewski.



Jak zaznaczył, miejscami burze będą się kumulować. Niewykluczone są lokalne podtopienia.



- Opad deszczu do 50 litrów na metr kwadratowy to bardzo duża wartość i dla niektórych rejonów są to sumy miesięczne. Niestety dziś i jutro mogą pojawiać się tak zwane burze kolejkowe, kiedy to przez ten sam obszar przechodzi więcej niż jedna burza i wtedy suma opadów może być bardzo znacząca - mówił Grzegorz Walijewski.



Burze na południu i zachodzie Polski będą pojawiały się także w nocy. Synoptycy radzą, aby przed dalszą podróżą czy pieszą wycieczką sprawdzać prognozę pogody.