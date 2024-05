Świnoujście ma problem z zaśmiecaniem miasta i lasów

Zamiast w punkcie selektywnej zbiórki, lądują na terenach zielonych. Problem podrzucania śmieci jest niestety wciąż aktualny w wielu miastach. Skalę zaśmiecania przestrzeni poznaliśmy w Świnoujściu.

- Między innymi cztery potłuczone telewizory, legowisko z wikliny, butelki - wymienia Tymoteusz Chrobok, który wyszedł z inicjatywą sprzątania terenów przy świnoujskim Mulniku.



Dodaje, że na ponowne zaśmiecenie terenu, nie było trzeba długo czekać.



- Około sto pełnych worków. Druga akcja była zorganizowana dwa tygodnie później. W ramach tego zebrałem cztery worki śmieci z terenów, gdzie wcześniej było już sprzątane - mówi Chrobok.



Tego typu akcje uświadamiają, jak wielkim jest problem podrzucania odpadów, które przecież bezpłatnie mogą być oddane we właściwe miejsce - podkreśla Joanna Agatowska, prezydent Świnoujścia.



- Zamiast wyrzucić je do lasu, warto je zawieźć i bezpłatnie skorzystać z możliwości ich wyrzucenia - mówi Agatowska.



A jak miasto zamierza walczyć z tym problemem? - Najlepszą byłaby walka poprzez ustawianie fotokomórek. Będziemy na pewno to rozpatrywali - mówi prezydent Świnoujścia.



Ponowne sprzątanie terenów przy Mulniku, świnoujścianin zapowiada już w połowie czerwca.