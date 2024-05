Nowe buspasy także dla motocyklistów [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

W Szczecinie pojawią się kolejne buspasy, także dla motocyklistów - zapowiada Przemysław Jarzynowski ze stowarzyszenia "Black Sprocket".

W jego ocenie, obecnie najbliżej realizacji jest kilometrowy odcinek w alei Wyzwolenia.



- Podejrzewam, że następny buspas, który zostanie nam udostępniony, będzie to przyszły rok i odcinek myślę będzie od Lubomirskiego do ronda Giedroycia, to jest ulica Wyzwolenia. To jest nowa ulica, więc to jest wszystko na gwarancji i stąd są kłopoty - że tak powiem - w otrzymaniu tego w chwili obecnej - mówi Jarzynowski.



Szczecin jest pierwszym i zarazem jednym z nielicznych miast w Polsce, które wprowadziły tego typu rozwiązania komunikacyjne - mówi Marcin Charęza z Urzędu Miasta.



- W kwietniu 2015 roku gmina miasto Szczecin, jako pierwsze miasto w Polsce, dopuściła ruch motocykli po istniejącym wówczas buspasie w ciągu ulicy Arkońskiej. W innych miastach poszli naszym śladem, bo w 2015 roku mieliśmy bardzo dużo zapytań z innych miast. Oprócz buspasów wprowadzamy również dodatkowe tablice - wszyscy się zmieścimy. Są to również tablice ukazujące kierującym, że na pasach ruchu są również motocykliści i prośba, żeby zwracać na nich uwagę - mówi Charęza.



Obecnie w Szczecinie buspasy dla motocyklistów funkcjonują na ulicach Arkońskiej i Staszica oraz w alei Wyzwolenia - na odcinku od ulicy Słowackiego do ronda Giedroycia.