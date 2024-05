Szczeciński pisarz nominowany do nagrody czytelników

Do 7 czerwca można głosować w Plebiscycie Czytelników Nagrody Wielkiego Kalibru. Wśród 7 nominowanych autorów jest także szczeciński pisarz Marek Stelar.

Jury wyróżniło jego książkę „Milczenie”. To ostatnia z serii powieści tego autora, których akcja rozgrywa się w Nowym Warpnie.Marek Stelar ma w tym roku kolejną szansę na zwycięstwo i Nagrodę Wielkiego Kalibru 2024. Rok temu otrzymał to wyróżnienie za wcześniejszą opowieść z serii nowowarpieńskiej, czyli „Krzywdę”.W tym roku walczy o główną wygraną oraz nagrodę publiczności. Głosować można elektronicznie na stronie portalkryminalny.pl Statuetki zostaną wręczone podczas wielkiego finału we Wrocławiu 8 czerwca.