Budżet Obywatelski w Kołobrzegu. Można głosować

Rozpoczęło się głosowanie w kołobrzeskim Budżecie Obywatelskim. Mieszkańcy zdecydują o losie miliona złotych.

Kolejna rzeźba wesołej mewy, czyli kołobrzeskiego Mariana, rewitalizacja fontanny oraz remont toalety w dzielnicy zachodniej i budowa strefy aktywności na osiedlu Maciejówka czy kolejny psi wybieg - to pierwsze projekty złożone do Budżetu Obywatelskiego.Kolejne, na które można oddać głos to sieć publicznych defibrylatorów, mobilne miasteczko ruchu dla dwóch szkół oraz inicjatywy takie jak wakacyjne kino plenerowe i taneczne wieczory na Skwerze Pionierów. Mieszkańcy Kołobrzegu mogą więc wybierać spośród 9 projektów wartych łącznie 2,6 mln złotych.Głosowanie właśnie ruszyło, a Joanna Pawlak z Urzędu Miasta w Kołobrzegu mówi, że w tym roku odbywa się ono wyłącznie przez internet na stronie www.bo.kolobrzeg.pl Każdy mieszkaniec może oddać wyłącznie jeden głos.Swój głos może oddać każdy mieszkaniec miasta, bez względu na wiek. Wyniki poznamy 18 czerwca.