Modlitwa, zabawa, koncerty. Święto młodych w Wolinie [ZDJĘCIA]

Trwają Archidiecezjalne Dni Młodych w Wolinie. Trzydniowe spotkanie wypełnia modlitwa, zabawa i integracja.

W piątek mszy św. przewodniczył biskup Zbigniew Zieliński, administrator apostolski archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Święto, w którym uczestniczy kilkaset osób, odbywa się także pod znakiem obchodów jubileuszu 900-lecia Pomorskiej Misji Ewangelizacyjnej św. Ottona z Bambergu.Młodzi chwalą sobie program, ale też klimat spotkania. - Przyjeżdżamy na ADM-y co roku, taka nasza tradycja. Chcemy integrować się z innymi ludźmi, duchowo odpocząć, nabrać sił i odnowić swoją wiarę. Taka motywacja na kolejne dni, żeby trwać przy Jezusie. Jest scena, bardzo dużo koncertów, bardzo fajna atmosfera.Ktoś, kto jeździł na Dni Młodych może pomyśleć, że kiedyś było jej więcej - mówi ks. Daniel Grocholewski z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szczecinie. - Ale na pewno młodzież, którą ja dziś mogę tu spotkać, to młodzież, która jest bardziej świadoma tego, kim jest Pan Bóg, chce go szukać, wiara jest dla nich bardzo ważna.To czas zabawy, ale też modlitwy i uwielbienia Boga - dodaje siostra Iza Jasińska ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, kierownik świetlicy Caritas przy parafii św. Rodziny w Szczecinie, która przyjechała do Wolina z grupą ponad 30 osób. - Po to są te dni młodych, żeby wzmocnić ich wiarę i zaangażowanie w Kościele.ADM-y potrwają do soboty.Więcej o spotkaniu młodych w niedzielnej audycji katolickiej "Religia na Fali"