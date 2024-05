"Takich szkód nie było od lat". Nawałnica w Choszcznie

Fot. OSP Pełczyce Fot. OSP Pełczyce Fot. OSP Pełczyce

Choszczno pod wodą. Gigantyczna nawałnica przeszła przez miasto po 16. Takich szkód nie było od lat - mówią strażacy.

18 jednostek walczy z zalanymi ulicami i piwnicami budynków - mówi młodszy kapitan Szymon Śliwa z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie. - W wyniku intensywnych opadów, które przeszły przez Choszczno, do godziny 17.30 wpłynęło 47 zgłoszeń. W usuwaniu skutków ulewy biorą udział zastępy z jednostki ratowniczo-gaśniczej z Choszczna oraz z Ochotniczych Straży Pożarnych z całego powiatu. Jest to na pewno jedna z najbardziej intensywnych ulew, jakie przeszły przez Choszczno w ostatnich latach.



Synoptycy wydali ostrzeżenie przed burzą, ulewami i wichurą dla województwa zachodniopomorskiego. Obowiązuje do północy.