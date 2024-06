Burze mają dziś ominąć Zachodniopomorskie

⚠️UWAGA⚠️



‼️NOWE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE #IMGW ‼️



⛈️BURZE 1°



Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 25mm, punktowo do 35mm i porywy wiatru do około 75km/h. Lokalnie grad



Obowiązują dziś od 10:00 do północy