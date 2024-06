MOPR organizuje transport na wybory dla osób z niepełnosprawnością

Fot. MOPR

Bezpłatny transport na wybory do europarlamentu dla osób z niepełnosprawnościami.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie pomoże osobom w potrzebie w dotarciu do lokali wyborczych. Chęć skorzystania z transportu można zgłaszać do czwartku w godzinach od 8 do 14 pod numerem telefonu 91 42 43 555.



W dniu wyborów, czyli w niedzielę 9 czerwca, należy mieć przy sobie ważne orzeczenie o niepełnosprawności i okazać je kierowcy.