Policjanci z wydziału kryminalnego sławieńskiej komendy zatrzymali 40-letniego pasera.

Mundurowi zabezpieczyli na terenie jego posesji sześć kradzionych samochodów. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnej celi.



Kradzione samochody pochodzą z Holandii. Ich łączna wartość to ponad 400 tysięcy złotych. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia.