Duża przebudowa rusza w Policach, będą utrudnienia

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Rozpoczyna się długo oczekiwana przez kierowców przebudowa ulicy Piłsudskiego w Policach. Chodzi o odcinek od skrzyżowania z ulicą Wyszyńskiego do skrzyżowania z Tanowską.

Od dziś drogowcy rozpoczynają jego frezowanie, co wiązać się będzie z wprowadzeniem ruchu jednokierunkowego. Utrudnienie nie dotyczy autobusów komunikacji miejskiej linii numer 102.



Prace drogowe w tej części Polic potrwają do 8 lipca. ich koszt to prawie 700 tysięcy złotych.