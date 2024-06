Przed Urzędem Miasta w Szczecinie wystawiane zostały miski z wodą. Magistrat robi to od 9 lat.

Punkty z miską oznaczone są tabliczkami informacyjnymi. Pierwsza znajduje się po prawej stronie od środkowego wejścia do magistratu, a druga, pod kasztanami znajdującymi się po lewej stronie od wejścia do Urzędu Stanu Cywilnego.



Woda wystawiana jest od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu Miasta.