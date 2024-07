Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

IMGW ostrzega przed burzami. Te mogą wystąpić we wtorek w północno-wschodniej części województwa.

Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 18. Obejmuje powiaty: białogardzki, sławieński, szczecinecki i koszaliński. Przewidywane są silne opady deszczu, do tego burze z porywami wiatru do 60 km/h i możliwy grad.