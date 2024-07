Zielone przystanki w Kobylance

Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin]

Kobylanka ma dwa zielone przystanki.

Są całe przeszklone, przy ścianach rośnie bluszcz, na dachach są instalacje fotowoltaiczne, które zasilają oświetlenie, a także gniazda do ładowania m.in. telefonów.



Zastępca wójta Kobylanki Irena Rybarczyk mówi, że to na razie testy i nie ma decyzji o instalacji kolejnych.



Przystanki kosztowały 88 tysięcy złotych, ponad 60 tys. zł to dofinasowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.