Fot. pixabay.com / RonPorter (CC0 domena publiczna)

Mirowo, Dolsko, Godków i Kaliska bez wody. Na terenie Gminy Moryń liczącej około 500 mieszkańców ogłoszono zakaz spożywania wody.

Powiatowy inspektor sanitarno-epidemiologiczny uznał, że przekroczone zostały normy mikrobiologiczne i woda jest niezdatna do spożycia. To oznacza, że obecnie wody na tym obszarze można używać jedynie do spłukania WC.



Wodę dla mieszkańców dostarczają beczkowozem Wodociągi Zachodniopomorskie.