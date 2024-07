Fot. pixabay.com / S. Hermann & F. Richter (domena publiczna)

Kąpielisko w Golczewie zamknięte do odwołania. Przyczyną jest zakwit sinic w jeziorze Szczucze.

Do zakwitu sinic dochodzi przy wysokich temperaturach wody oraz nadmiarze związków azotowych i fosforowych.



Kontakt z zakażoną wodą może prowadzić do podrażnienia skóry, bólu głowy, nudności, a niekiedy nawet do uszkodzenia wątroby.