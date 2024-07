Letnia (ale nie, że: tropikalna) noc w regionie

W nocy na ogół zachmurzenie umiarkowane z przelotnymi opadami deszczu; na zachodzie i południowym wschodzie burze z opadami deszczu do 20 mm. Lokalnie mgła.



Temperatura od 11°C do 20°C.



Wiatr słaby, na wybrzeżu umiarkowany, wschodni. W burzach porywy do 75 km/h.#IMGW pic.twitter.com/OZa7DZyXzd