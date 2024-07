Absolwenci podstawówek. Ostatni dzwonek na dostarczenie dokumentów

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Świadectwo ukończenia szkoły, oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty i inne dokumenty wymagane przez szkołę - muszą je złożyć absolwenci podstawówek, żeby potwierdzić chęć nauki w szkole średniej, do której się dostali. Mają na to czas do godz. 15.