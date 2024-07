Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Jedenastolatek został wyciągnięty z morza w Jarosławcu. Dziecko nie dawało oznak życia.

Do reanimacji przystąpili ratownicy WOPR. 11-latek w stanie ciężkim został przetransportowany do szpitala.



Do zdarzenia doszło na plaży strzeżonej.