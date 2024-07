Burze i deszcz w regionie. IMGW ostrzega

Fot. pixabay.com / jdblack (CC0 domena publiczna)

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami.

Na zachodzie regionu możliwe są silne opady deszczu do 30 milimetrów i porywy wiatru do 70 km/h. Z kolei we wschodnich powiatach burzom mają towarzyszyć bardzo silne opady deszczu - od 30 mm do 45 mm. Lokalnie może też spaść grad.



Ostrzeżenie obowiązuje w niedzielę od godziny 23 do poniedziałku do południa.