"Remont stałym elementem życia w Śródmieściu" [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Słupki drogowe wróciły na ulicę Krzywoustego. Zwężony pas jezdni w obrębie remontowanego torowiska tramwajowego zaobserwowali mieszkańcy w sobotę rano.

Inwestycja, obejmująca ulice od strony placu Kościuszki w stronę placu Zwycięstwa nadal nie została odebrana.



- Remonty są stałym elementem życia w Śródmieściu - podkreślają mieszkańcy. - Po zakończeniu remontu, robi się następny remont. Tak długo trwają te remonty i ciągle mamy zwężone pasy.



Problemy w tym przypadku pojawiły się jeszcze przed zakończeniem remontu. Piotr Zieliński ze Szczecińskich Inwestycji Miejskich podkreśla, że do momentu oficjalnego odebrania inwestycji, miasto może zwracać się do wykonawcy o poprawianie powstałych usterek.



- Musieliśmy poprawić elementy prefabrykowane. Z racji tego, że to jeszcze plac budowy, zobowiązujemy wykonawcę do wnoszenia poprawek. Obserwujemy czy nie będzie się nic działo z tymi elementami - mówi Zieliński.



Na razie utrudnienia zniknęły z jezdni. Miasto zapowiada, że inwestycja zostanie zamknięta wraz z końcem sierpnia.