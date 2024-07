Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Od 1 sierpnia będzie można składać wnioski o wypłatę bonu energetycznego.

To jednorazowa pomoc finansowa skierowana do osób z niższymi dochodami. Wsparcie w wysokości od 300 do 1200 złotych ma złagodzić w gospodarstwach domowych skutki uwolnienia cen energii.



Pierwsze bony będą wypłacane jesienią.