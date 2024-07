Źródło: https://pixabay.com/pl/4713379 (CCO domena publiczna)

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami i silnym deszczem w regionie.

Prognozowane są opady deszczu do 40 mm, a także silny wiatr w porywach do 65 km/h. Ostrzeżenie obowiązuje dla całego województwa od północy do niedzieli do południa.