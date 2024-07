Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

OSP Witnica będzie mieć nowy samochód. To dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego.

Do strażaków-ochotników trafi auto ratowniczo-gaśnicze wraz z wyposażeniem. Dofinansowanie to ponad milion złotych. Do zakupów dołoży się też gmina Moryń, która przekaże na ten cel ponad 250 tysięcy złotych.