Fryderyk Chopin. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Do godziny 14 można zwiedzać pokład Fryderyka Chopina.

Żaglowiec cumuje przy nabrzeżu zewnętrznym OSiR Wyspiarz w Świnoujściu. Jednostka dopłynęła do kurortu po zakończonym w Szczecinie finale The Tall Ships Races.



To statek o oryginalnym ożaglowaniu typu bryg. Jego portem macierzystym jest Szczecin.