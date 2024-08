Szybciej do Poznania i Warszawy. PKP Intercity uruchomi nowe ekspresowe połączenie

Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

W 4,5 godziny ze Szczecina do Warszawy - tyle zajmie nam od 1 września przejazd pociągiem. PKP Intercity tworzy nowe ekspresowe połączenie.

"Sedina" - bo tak nazywać się będzie tabor - dojedzie do Poznania w 2 godziny 15 minut, a następnie ze stolicy Wielkopolski do Warszawy w 2 godziny i 18 minut.



Obecnie szczecinianie do stolicy najkrócej jadą 5 godzin, połączeniem "Chrobry". Kolejne przejazdy w ciągu dnia zajmują prawie 6 godzin.