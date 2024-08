Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Lody, gofry, smażona ryba, a może pizza? Sprawdziliśmy, jakie przysmaki wiodą prym wśród turystów i jaki smak wakacji przywiozą wypoczywający znad morza.

- To będzie pyszny gofr z malinami i dużą ilością bitej śmietany oraz drugi smak, którego mi brakuje. Woda nie jest słona. - No chyba lody dla wnuków, bo dla mnie nie. - Wata cukrowa. Dużo waty - mówią turyści.



Do końca wakacji pozostał jeszcze niecały miesiąc.